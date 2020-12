Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, όπου το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν διαθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων, ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο που ουσιαστικά απαγορεύει στα ομόφυλα ζευγάρια να υιοθετούν παιδιά.

Το νομοσχέδιο, το οποίο είχε προτείνει η κυβέρνηση Ορμπάν, αναφέρει ότι μόνο τα παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να υιοθετούν παιδιά και οι ανύπαντροι μόνο αφού λάβουν ειδική άδεια από το υπουργείο Οικογενειακών Θεμάτων.

Στην Ουγγαρία απαγορεύεται ο γάμος ατόμων του ιδίου φύλου.

Παράλληλα το κοινοβούλιο τροποποίησε το Σύνταγμα, περιλαμβάνοντας καμία δωδεκαριά νέα άρθρα, μεταξύ τους και ένα που ορίζει την οικογένεια ως την ένωση μεταξύ ενός πατέρα, που είναι άνδρας, και μιας μητέρας, που είναι γυναίκα, τροποποιώντας το ήδη υπάρχον άρθρο προκειμένου να αποκλείονται άλλοι τύποι οικογενειών.

Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις βάσει των οποίων ανύπαντροι ή μέλη των οικογενειών μπορούν να υιοθετούν παιδιά, «ο βασικός κανόνας είναι ότι μόνο παντρεμένα ζευγάρια μπορούν να υιοθετούν ένα παιδί, και αυτό σημαίνει ένας άνδρας και μία γυναίκα που είναι παντρεμένοι», αναφέρει η υπουργός Δικαιοσύνης Γιούντιτ Βάργκα.

Μέχρι πρότινος τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούσαν να υιοθετούν παιδιά, αν ο ένας σύντροφος υπέβαλε αίτηση υιοθεσίας ως ανύπαντρος.

Η Διεθνής Αμνηστία έκανε λόγο για μαύρη μέρα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ομοφοβικοί και τρανσοφοβικοί αυτοί νόμοι, που κάνουν διακρίσεις, είναι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επίθεσης των ουγγρικών αρχών στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, επεσήμανε ακόμη ο διευθυντής της οργάνωσης.

We are deeply saddened by the Hungarian Parliament’s decision to pass a bill that restricts the rights of LGBTI people.

Stand with the people in Hungary who are speaking out for their right to live in freedom, dignity and equality. 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/8RbfsK5GZ4

— Amnesty International (@amnesty) December 15, 2020