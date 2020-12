Στην αντεπίθεση περνά η Τουρκία, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση κυρώσεων από τις ΗΠΑ για τους S-400. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την απόφαση και διαμηνύει ότι θα απαντήσει προβαίνοντας σε αντίποινα.

«H άρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδεχτούν την πρότασή μας για την επίλυση του ζητήματος μέσω διαλόγου και διπλωματίας με τρόπο που αξίζει σε δυο συμμάχους και καταφεύγουν σε μονομερείς ενέργειες, είναι μια πράξη που στερείται κάθε είδους λογικής» αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η Τουρκία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εναντίον αυτής της απόφασης» συμπληρώνει η ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται πως η εν λόγω πράξη θα έχει αναπόφευκτα αρνητικές συνέπειες για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Η Τουρκία υπογραμμίζει πως θα απαντήσει ανάλογα, όπως και όποτε κρίνει σκόπιμο. «Η Τουρκία δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα που θεωρεί αυτή την την περίοδο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Καταδικάζουμε και απορρίπτουμε τις μονομερείς κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας της προμήθειας του συστήματος S-400. Οι συνθήκες που οδήγησαν την Τουρκία να αγοράσει τα εν λόγω συστήματα είναι γνωστές σε όλους.

Στην πραγματικότητα ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ προσωπικά και σε πολλές περιπτώσεις είχε παραδεχτεί ότι η Τουρκία είχε δίκιο σε αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά οι αξιώσεις από τις ΗΠΑ ότι το σύστημα αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα στο σύστημα του ΝΑΤΟ στερούνται κάθε τεχνολογικής βάσης.

Η Τουρκία έχει προτείνει επανειλημμένα τη σύσταση τεχνικής ομάδας, όπου θα συμμετέχει και το ΝΑΤΟ προκειμένου να ασχοληθεί με το θέμα μακριά από πολιτικές προκαταλήψεις και πάνω σε μια αντικειμενική βάση. Ως εκ τούτου και εντός αυτού του πλαισίου, το γεγονός ότι οι ΗΠΑ επιλέγουν αυτή τη στιγμή να επιβάλλουν μονομερείς κυρώσεις, μη αποδεχόμενες την πρότασή μας να επιλυθεί το ζήτημα, μέσω διαλόγου και διπλωματίας, όπως αρμόζει σε δύο συμμάχους, είναι εντελώς απαράδεκτο.

Η Τουρκία θα αντιδράσει όταν κρίνει ότι είναι κατάλληλος χρόνος για να κάνει τα απαραίτητα βήματα.

Από δω και στο εξής αναπόφευκτα δυσχαιρένουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Θα υπάρξει απάντηση όταν κριθεί απαραίτητο.

Ζητούμε από τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν το τεράστιο λάθος που έκαναν και να κάνουν πίσω στην απόφαση για τις κυρώσεις.

Τη δική του απάντηση έδωσε λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας (SSB), Ισμαήλ Ντεμίρ, το κύριο πρόσωπο στο οποίο απευθύνονταν οι κυρώσεις.

«Οι αποφάσεις των ΗΠΑ δεν πρόκειται να αλλάξουν τη στάση της Τουρκίας θα συνεχίσουμε την πορεία μας στην αμυντική βιομηχανία, υπό την ηγεσία του αρχηγού μας του Ταγίπ Ερντογάν με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε έως τώρα» έγραψε στο twitter.

Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν ανακοινώσει την απόφαση κυρώσεων εις βάρος του προέδρου Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας (SSB) Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων εργαζομένων, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σήμερα στον επίσημο ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Οι κυρώσεις εντάσσονται στα τιμωρητικά μέτρα της Ουάσινγκτον ενάντια στην απόκτηση των ρωσικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας S-400 από την Τουρκία.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, κάλεσε την Τουρκία να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τους S-400 σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Ο Πομπέο επιβεβαίωσε πως οι αμερικανικές κυρώσεις περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και περιορισμούς χορήγησης ταξιδιωτικών θεωρήσεων στον πρόεδρο της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της τουρκικής Προεδρίας της Δημοκρατίας SSB, Ισμαήλ Ντεμίρ και εναντίον τριών ακόμη Τούρκων εργαζομένων της.

Σε ανάρτηση του στο Twitter o Πομπέο δήλωσε τα εξής: «Παρά τις προειδοποιήσεις μας, η Τουρκία προχώρησε στην αγορά και τη δοκιμή του συστήματος S-400 από τη Ρωσία. Οι σημερινές κυρώσεις στο SSB της Τουρκίας δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πλήρως το #CAATSA. Δεν θα ανεχθούμε σημαντικές συναλλαγές με την Ρωσία στον αμυντικό τομέα».

Despite our warnings, Turkey moved ahead with its purchase and testing of the S-400 system from Russia. Today’s sanctions on Turkey’s SSB demonstrates the U.S. will fully implement #CAATSA. We will not tolerate significant transactions with Russia’s defense sector.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 14, 2020