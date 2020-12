Να μην καταλαβαίνει τίποτα δείχνει για ακόμα μια φορά ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας στο ισχυρό ράπισμα των ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400.

Ο τούρκος πρόεδρος λίγες ώρες αφότου ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, προανήγγειλε να ασκήσει βέτο στο ψήφισμα της Γερουσίας των ΗΠΑ που ανοίγει τον δρόμο στις κυρώσεις, απάντησε στη διεθνή πολιτική κοινότητα σε προκλητικό τόνο.

Σε ομιλία του μετά το υπουργικό συμβούλιο, διεμήνυσε ότι οι κυρώσεις δεν αποθαρρύνουν την Τουρκία από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της.

«Μας λυπεί πως στην Ε.Ε και στις ΗΠΑ αυξήθηκε η ρητορική των κυρώσεων και πως κινητοποιήθηκε η διαδικασία τους. Ενώ η Τουρκία απο την Ε.Ε. δεν περιμένει κυρώσεις αλλά να τηρήσει το λόγο της για πλήρη ένταξη της χώρας μας στην Ένωση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στον τουρκικό λαό.

«Όπως και από τη σύμμαχο μας στο ΝΑΤΟ τις ΗΠΑ, δεν περιμένουμε κυρώσεις αλλά να μας στηρίξουν στον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας και εναντίον των δυνάμεων που έχουν λογαριασμούς στην περιοχή μας. Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που θέλει εντάσεις ή συγκρούσεις. Όμως όπως δεν έχουμε βλέψεις στα δικαιώματα κανενός έτσι δεν θα επιτρέψουμε να καταπατήσουν τα δικαιώματα μας» συμπλήρωσε.

Χθες το βράδυ, περίπου 24 ώρες μετά την έγκριση του νομοσχεδίου για τον αμυντικό προϋπολογισμό, τον οποίο υπερψήφισε η Γερουσία, ο απερχόμενος αμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε τη θέλησή του να ασκήσει βέτο στο νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για κυρώσεις στην Τουρκία για τους S-400.

Μέσα από το αγαπημένο του Twitter, ο Τραμπ, εξέφρασε την πεποίθηση πως η Κίνα θα βγει κερδισμένη από το νέο νομοσχέδιο για τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ. Παράλληλα, εξήγησε πως γι’ αυτόν τον λόγο θα ασκήσει βέτο.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020