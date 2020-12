Ο Μπράιαν Άνταμς ανακοίνωσε μια σειρά από υπαίθριες συναυλίες, που θα πραγματοποιήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το επόμενο καλοκαίρι.

Ξεκινώντας με μια υπαίθρια συναυλία στο Bristol City Center το Σάββατο, 26 Ιουνίου, η περιοδεία θα έχει σταθμούς το Κάστρο του Κάρντιφ, το Ανοιχτό Θέατρο στο Σκάρμπορο, το στάδιο στο Γουίντνες DCBL Halton, το QEII Arena στο Τέλφορντ και σε πολλές άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στον δρόμο και στους θαυμαστές» ανέφερε ο διάσημος τραγουδιστής σε σχετική του δήλωση στα ΜΜΕ.

Ο καναδός τραγουδιστής και κιθαρίστας με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε τα νέα γράφοντας:

Concerts in the U.K. next summer? Let’s hope so! Tickets go on sale this Friday at 9am on this link:https://t.co/97MhboSchN pic.twitter.com/JXkDMK0caD

— Bryan Adams (@bryanadams) December 7, 2020