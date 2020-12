Λίγο καιρό μετά από δημοσιεύματα που ήθελαν την 27χρονη ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την παραγωγή τηλεοπτικού project με τις συναυλίες της περιοδείας της «Sweetener», μια ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιβεβαιώνει πια τις φήμες.

Στην ανάρτηση που έκανε η Αριάνα Γκράντε στο Instagram, βλέπουμε ασπρόμαυρα ενσταντανέ από την περιοδεία της «Sweetener» που θα είναι πιθανότητα το θέμα του νέου της εγχειρήματος, με το hushtag #netflix.

Η περιοδεία «Sweetener» ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2019 από τη Νέα Υόρκη και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο στην Καλιφόρνια, με περισσότερα από 146,4 εκατομμύρια δολάρια στα κέρδη της νεαρής σταρ.

Στις 30 Οκτωβρίου 2020 η πολυβραβευμένη Αριάνα Γκράντε κυκλοφόρησε το έκτο άλμπουμ της με τον τίτλο «Positions».

Το Netflix με τη σειρά του απάντησε «excuse me, I love you» σε μια ευθεία αναφορά στίχων του τραγουδιού της «R.E.M.».

Με αυτή τη συνεργασία, η Αριάνα Γκράντε, ακολουθεί τα βήματα πολλών καλλιτεχνών, οι οποίοι ήδη έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες συνεργασίες με το Netflix, ανάμεσα στους οποίους συναντάμε ονόματα όπως η Μπιγιόνσε (Homecoming), η Lady Gaga (Gaga: Five Foot Two) , η Τέιλορ Σουίφτ (Miss Americana) και ο Σον Μέντες (Shawn Mendes: In Wonder).