Μπορεί να είναι μόλις 18 ετών όμως ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, στο υψηλότερο και δυσκολότερο επίπεδο, με τη φανέλα των Θάντερ.

Η ομάδα της Οκλαχόμα του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα και συνάμα την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του, που ξεχώρισαν ανάμεσα σε τόσους άλλους παίκτες στη διαδικασία του ντραφτ επιλέγοντας τον στο Νο. 17.

Ο δρόμος όμως δεν θα είναι στρωμένος με «ροδοπέταλα» για τον νεαρό Σέρβο, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, που άφησε την Ελλάδα για να δοκιμάσει την τύχη του στην Αμερική.

Αντιθέτως θα έχει πολλά εμπόδια. Όμως ένα παιδί σαν τον Ποκουσέφσκι έχει και το «οπλοστάσιο» για να τα ξεπεράσει κάνοντας περήφανους όσους πίστεψαν σε εκείνον.

Ο νεαρός αθλητής θα πρέπει να κάνει τρία πράγματα καλά έτσι ώστε να ξεδιπλώσει τις ικανότητες του στα «αστραφτερά» παρκέ του ΝΒΑ και να μπορέσει να καθιερωθεί στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Ποια είναι όμως αυτά; Πάμε να τα δούμε σιγά-σιγά.

Η πρώτη πρόκληση για οποιονδήποτε μη Αμερικανό παίκτη είναι να προσπαθήσει να εγκλιματιστεί στον τρόπο ζωής της χώρας. Επίσης υπάρχει η επιπρόσθετη πρόκληση του να γνωρίσει τη νέα πόλη που θα αγωνίζεται και θα εκπροσωπεί.

Υπάρχει φυσικά το πρόβλημα της συνεννόησης καθώς οι περισσότεροι Ευρωπαίοι παίκτες έχουν τα Αγγλικά ως δεύτερη ή ακόμα και τρίτη γλώσσα. Κάθε εμπόδιο πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να μπορεί ο παίκτης να αποδώσει τα μέγιστα κάθε βράδυ.

Οι Θάντερ μάλιστα κάποτε είχαν παρατηρήσει στον Ισπανό φόργουορντ Άλεξ Αμπρίνες, όταν αγωνιζόταν στην ομάδα, πως του έλειπε η πατρίδα του, με αποτέλεσμα να αφήσει τον σύλλογο στα μέσα της χρονιάς και να μην αγωνιστεί ξανά στο ΝΒΑ. Μιας και φυσικά είναι μεγάλο πράγμα να φύγει κάποιος τη χώρα του για να μετακινηθεί σε άλλη Ήπειρο.

NBA Prospect Play of the Day: 7-0 Sebian big man Aleksej Pokusevski showing off his vision, court sense, and handle in the open floor. Really skilled for a player his size. Also the youngest player in the draft. Has been developing with Olympiacos’ 2nd team in Greece. pic.twitter.com/Y7azYo9hZo

— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) March 30, 2020