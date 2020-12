Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Νότιας Αφρικής στο Ντέρμπαν, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με το Reuters από την έκρηξη τραυματίστηκαν 7 εργαζόμενοι, ενώ η έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 25 χιλιομέτρων. Εκπρόσωπος της Engen, της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το διυλιστήριο, περιορίστηκε να πει πως θα δοθεί αργότερα στη δημοσιότητα ανακοίνωση Τύπου.

A massive explosion occurred at Engen refinery south of Durban around 7.10am on Friday according to Advanced Life Support paramedic Garrith Jamieson, who supplied video. pic.twitter.com/lM69hpa2E6

— Yasantha Naidoo (@yasantha) December 4, 2020