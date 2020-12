«Πολλά θύματα» φαίνεται να έχει αφήσει πίσω της η μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στο Μπρίστολ της Αγγλίας.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο».

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Είβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

«Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη» ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

🚨🚨 We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. 🚨🚨

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν στην έκρηξη στο Kings Weston Lane στο Avonmouth, μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο Μπρίστολ, στις 11:20 GMT.

Η αστυνομία και οι παραϊατρικοί είναι στο σημείο. Η υπηρεσία νοτιοδυτικών ασθενοφόρων δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε ένα «σοβαρό περιστατικό».

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi

— Sky News (@SkyNews) December 3, 2020