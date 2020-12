Μεγάλη έκρηξη σε αποθήκη στην περιοχή Avonmouth κοντά στο Μπρίστολ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

BREAKING: Emergency crews are dealing with a large explosion at a warehouse in Avonmouth, near Bristol. There are reports of casualties.

More on this breaking story: https://t.co/NqLoT7q2Vj pic.twitter.com/u5C0lS2Fmi

— Sky News (@SkyNews) December 3, 2020