Για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς κάνουν λόγο τα βρετανικά ΜΜΕ, αναφορικά με την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα στο Μπρίστολ της Βρετανίας.

Όπως αναφέρουν έγκυρα βρετανικά μέσα μαζικής Ενημέρωσης, όπως ο Guardian και οι Times, τέσσερις εργαζόμενοι επεξεργασίας αποβλήτων, έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στη βρετανική πόλη. Ένας ακόμη έχει τραυματιστεί.

«Εργάτες βρίσκονταν στην κορυφή μιας δεξαμενής με χημικά σε μια μονάδα της εταιρείας ύδατος Wessex Water, όταν εξερράγη» έγραψε στο Twitter ο δημοσιογράφος των Times Γουίλ Χάμφρις.

Νωρίτερα, η πυροσβεστική είναι κάνει λόγο «πολλά θύματα», χωρίς ωστόσο κανένας να έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις.

Η μόνη επίσημη αντίδραση μέχρι στιγμής είναι από την υπουργό Εσωτερικών, Πρίτι Πάτελ, η οποία με ανάρτησή της στο Twitter τόνισε πως «οι σκέψεις μου είναι με εκείνους που έχουν πληγεί και τις γενναίες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σκληρά για την επίλυση αυτού του περιστατικού».

Deeply concerned at reports of a warehouse explosion in Avonmouth.

My thoughts are with those affected and our brave emergency services working hard to resolve this incident. https://t.co/jAvhBd2JKg

— Priti Patel (@pritipatel) December 3, 2020