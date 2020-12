Ώρες αγωνίας για τη Βρετανία, όπου οι αρχές κάνουν μεν λόγο για «πολλά θύματα», ωστόσο κανένας δεν ξεκαθαρίζει τίποτα περισσότερα, αναφορικά με την πολύ μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στο Μπρίστολ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η έκρηξη σημειώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης νερού κοντά στο Μπρίστολ.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ανέφεραν ότι σημειώθηκε μια μεγάλη έκρηξη στη μονάδα που βρίσκεται στο Έιβονμαουθ. Πιστεύεται ότι η έκρηξη έγινε σε μια από τις χημικές δεξαμενές της μονάδας ανακύκλωσης νερού της εταιρείας ύδατος Wessex Water.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα» είπε μια εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί. Οι επιχειρήσεις των συνεργείων διάσωσης συνεχίζονται.

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τους τραυματίες.

Η αστυνομία είπε ότι θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα για το συμβάν αυτό.

«Οι αστυνομικές έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη είναι σε πρώιμο στάδιο και συνεχίζονται» είπε ο επιθεωρητής Μαρκ Ρανέικρς.

«Εκφράζω βαθιές ανησυχίες για τις αναφορές για έκρηξη αποθήκης στο Έιβονμαουθ. Οι σκέψεις μου είναι με εκείνους που έχουν πληγεί και οι γενναίες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σκληρά για την επίλυση αυτού του περιστατικού» ανέφερε σε ανάρτησή της η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πάτελ.

Deeply concerned at reports of a warehouse explosion in Avonmouth.

My thoughts are with those affected and our brave emergency services working hard to resolve this incident. https://t.co/jAvhBd2JKg

— Priti Patel (@pritipatel) December 3, 2020