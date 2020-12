Οι Metallica παίζουν Monopoly και οι λάτρεις του επιτραπεζίου θα μυηθούν σε μια μπάντα που είτε αγαπούν είτε όχι είναι μια από τις κορυφαίες όλων των εποχών.

Μετά από συνεργασία των κορυφαίων καλλιτεχνών της metal και του δημοφιλούς επιτραπεζίου προκύπτει μια ειδική έκδοση.

Θέμα της είναι η ζωή των Metallica σε παγκόσμια περιοδεία, με τις θέσεις των οδών να παίρνουν οι «σταθερές» πόλεις του συγκροτήματος σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία και Αφρική, μέχρι και την Ανταρκτική.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς των τριών πόλεων μιας περιοχής, ο παίχτης θα μπορεί να χτίζει στάδια και αρένες.

Στα πιόνια, υπάρχουν επιλογές όπως η Δικαιοσύνη από το «…And Justice For All», το φέρετρο του «Death Magnetic», η ηλεκτρική καρέκλα του «Ride The Lightning» και ο σταυρός του «Master Of Puppets».

Προμηθευτείτε την ειδική αυτή έκδοση εδώ και απολαύστε την ή δωρίστε την στο πρόσωπο εκείνο που ξέρετε πως θα το εκτιμήσει!