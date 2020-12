Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που έπεσε νωρίτερα σήμερα με το αυτοκίνητό του πάνω στο πλήθος στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τριρ, στην Ρηνανία – Παλατινάτο, σκορπώντας τον τρόπο στη γερμανική πόλη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης είναι 52 ετών, Γερμανός και κάτοικος της περιοχής και έχει συλληφθεί.

BREAKING – Car plows through pedestrians in the German city of Trier, at least 2 dead, 10 injured. The police rammed the car and arrested the driver.pic.twitter.com/oQHM83arwv

