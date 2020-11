Η Σκωτία έγινε επίσημα η πρώτη χώρα σε όλον τον κόσμο που διαθέτει δωρεάν σερβιέτες και ταμπόν σε δημόσιες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.

Μια μεγάλη επιτυχία για την σκωτζέζα βουλευτή Μόνικα Λένον, μια νίκη ορόσημο για το παγκόσμιο κίνημα ενάντια στην «περίοδο της φτώχειας».

Το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ του νομοσχεδίου και αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα περιόδου θα διατίθενται δωρεάν σε δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων σχολείων και πανεπιστημίων σε όλη την Σκωτία.

The Period Products (Free Provision) (Scotland) Bill has been passed unanimously by MSPs this evening.

— Scottish Parliament (@ScotParl) November 24, 2020