Συνέχεια στο πολύ καλό της ξεκίνημα έδωσε η Ατλετικό Μαδρίτης η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής, πατώντας στην κορυφή της La Liga. Οι «ροχιμπλάνκος» ήταν καλύτεροι σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού και πήραν μια πανάξια νίκη απέναντι στο προβληματικό σύνολο του Ρόναλντ Κούμαν που απογοήτευσε για ακόμη μια φορά…

Μια νίκη την οποία πανηγύρισε περισσότερο από όλους ο Ντιέγκο Σιμεόνε! Και πως να μην την πανηγυρίσει άλλωστε; Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Τσόλο κατάφερε να κερδίσει την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα από τότε που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ατλέτικο!

Ναι και όμως, όλα αυτά τα χρόνια ο Αργεντινός δεν είχε καταφέρει να επιβληθεί των «μπλαουγκράνα» σε επίπεδο La Liga. Μετά από 17 αποτυχημένες προσπάθειες, ο Σιμεόνε κατάφερε να κερδίσει την Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, με την Ατλέτικο μάλιστα να φτάνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

P18 𝐖𝟏 D6 L11

For the first time in his managerial career, Diego Simeone has finally beaten Barcelona in LaLiga. 🙌

