Έχει χαρίσει άπειρες στιγμές ευτυχίας στους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα, έχοντας σπάσει ό,τι ρεκόρ βρήκε στο διάβα του. Ο λόγος φυσικά για τον απίθανο Λιονέλ Μέσι… Μπορεί ο Αργεντινός σταρ να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην αποχώρηση του από την αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, ωστόσο συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ φορώντας τα «μπλαουγκράνα».

Απόψε κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο pulga θα φτάσει σε ένα ακόμη φοβερό επίτευγμα, καθώς θα πιάσει τις 800 συμμετοχές με την ομάδα της Βαρκελώνης. Αυτό θα είναι το 742ο επίσημο παιχνίδι του Μέσι με την Μπαρτσελόνα, έχοντας αγωνιστεί και σε 58 φιλικά. Μέχρι στιγμής ο 33χρονος έχει 561 νίκες με τους «μπλαουγκράνα», 149 ισοπαλίες και 89 ήττες.

8⃣0⃣0⃣ This Saturday against Atlético will be Messi’s 800th game with Barça (741 official and 58 friendlies). Messi’s record: 561 wins (519 in official games), 149 draws (137 in official games) and only 89 losses (85 in official games) #Messi800 [fcb] pic.twitter.com/4Tu6ZVI9aC

Σε αυτά τα 17 χρόνια που αγωνίζεται με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, ο Μέσι έχει καταφέρει να σκοράρει 640 γκολ και βρίσκεται μια ανάσα από το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ, με τα 643 γκολ με έναν και μόνο σύλλογο!

Messi has scored 640 goals as a Barça player and he’s only three goals short of matching the 643 goals scored by Pelé wearing the Santos shirt. He lacks a ‘hat trick’ and although Ronald Koeman’s team face Atlético Madrid at the Wanda today, why can’t Leo do it? [md] pic.twitter.com/hCJTjrBPdX

