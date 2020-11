«Το Χαμόγελο του Παιδιού», με αφορμή την 20η Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Παιδιών, τη 19η Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών και τη 18η Νοεμβρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης, πραγματοποίησε Διαδικτυακή Εκδήλωση με κεντρικό μήνυμα «Όχι στη Βία ενάντια στα Παιδιά, Ναι στα Δικαιώματά τους».

Η εκδήλωση είχε ως στόχο την ενημέρωση και την κινητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας, των αρμόδιων θεσμικών φορέων και των ΜΜΕ για το ζήτημα της προάσπισης των Δικαιωμάτων των Παιδιών όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, εστιάζοντας στο δικαίωμα των Παιδιών στην προστασία από κάθε μορφή Βίας, Κακοποίησης και Παραμέλησης.

Στην εκδήλωση συμμετείχε, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, η οποία έδωσε τα συγχαρητήριά της για την πρωτοβουλία των παιδιών επισημαίνοντας τους λόγους για τους οποίους είναι πολύ σημαντικό το ψήφισμα 302010 που παρουσιάζουν: «Με το ψήφισμα αυτό ενισχύεται και ενθαρρύνεται η παιδική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η συμμετοχή σε κοινές δράσεις, η ανάληψη ευθύνης που αναλογεί στον καθένα μέσω της έκφρασης δημοσίου λόγου, και η απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Επίσης, οι θεματικές που αναδεικνύει το ψήφισμα όπως σεξουαλική κακοποίηση, κλιματική αλλαγή, σχολικός εκφοβισμός, ενδοοικογενειακή βία, προσφυγικό, ρατσισμός, ισότητα, εντάχθησαν πιλοτικά από φέτος και του χρόνου σε όλα τα σχολεία της χώρας, μέσω των λεγόμενων «εργαστηρίων δεξιοτήτων». Επιπλέον, συνεχάρη τα παιδιά που «αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία, τις ψηφιακές δεξιότητες και βρίσκουν λύσεις για να έρθουν «κοντά» αν και «μακριά»». Τέλος, σημείωσε ότι «είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται η φωνή των παιδιών και των νέων και δική μας επιδίωξη είναι να μαθαίνουμε τις ανάγκες, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες σας, ώστε να συνεχίσουμε να συνδράμουμε ουσιαστικά με όλες μας τις δυνάμεις».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος δήλωσε: «Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα όπως και οι προηγούμενες αποτελούν την αφορμή για να απευθυνθούμε στην ελληνική κοινωνία και να κινητοποιήσουμε τις υγιείς δυνάμεις της, ώστε όλοι μαζί να θωρακίσουμε τα παιδιά μας από τη μάστιγα της κακοποίησης και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους. Από την πρώτη στιγμή, 25 χρόνια πριν, επενδύσαμε στην πρόληψη και σχεδιάσαμε δράσεις για την ολιστική φροντίδα των παιδιών που έχουν υποστεί κάθε μορφής βίας. Όλα αυτά τα χρόνια, επίσης, ενώνουμε δυνάμεις με φορείς σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνδυάζοντας τη γνώση των κορυφαίων επιστημόνων με την πολύτιμη εμπειρία των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής. Στο πλευρό μας σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε φυσικά τα μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του YouSmile» δήλωσε ο κ. Γιαννόπουλος ο οποίος τόνισε: «Στα 25 χρόνια δράσης του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει διαχειριστεί στη Γραμμή σοβαρά θέματα για 736.182 παιδιά ενώ, μιλώντας για την κακοποίηση, έχουμε δεχθεί 10.129 αναφορές για 22.307 παιδιά. Πολλά τα παιδιά που βασανίστηκαν και αν σκεφθεί κανείς ότι σε πολλά δεν δόθηκε το χέρι βοήθειας για να καταφέρουν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη της κακοποίησης, τότε το νούμερο αυτό μπορεί να αντιπροσωπεύει μέρος μόνο της πραγματικότητας. Εμείς μετράμε σε αριθμούς, αλλά πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένα παιδί, και ένα παιδί είναι ο κόσμος ολόκληρος».

Πρωταγωνιστές της Εκδήλωσης ήταν η Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία αποτελείται από μαθητές-εθελοντές του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Εθελοντικού Δικτύου YouSmile. Τα παιδιά παρουσίασαν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της καμπάνιας 302010: Δώσε μου Το Δικαίωμα να Χαμογελάσω» την οποία σχεδίασαν το 2019 με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης των 30 χρόνων από την υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν

Συγκεκριμένα, οι προτάσεις που παρουσίασαν τα παιδιά στοχεύουν σε μια σειρά από θεματικές όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο σχολικός εκφοβισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η περιβαλλοντική κρίση, η ισότητα στη βάση της ταυτότητας φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού και τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών. Εστίασαν επίσης, σε μια σειρά από προτάσεις για την εξάλειψη της βίας σε κάθε της μορφή όπως η σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, η παραμέληση, η σεξουαλική εκμετάλλευση, τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας για να σταματήσει επιτέλους να αποτελεί θέμα ταμπού.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν πολλές από τις Θέσεις – Προτάσεις της Ομάδας Δικαιωμάτων των Παιδιών σε σχέδια νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τις δράσεις του Οργανισμού για την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία των παιδιών θυμάτων και τα στατιστικά στοιχεία αυτών, παρουσίασε Ψυχολόγος του Οργανισμού, τονίζοντας ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα 25 χρόνια διαδρομής υλοποιεί δράσεις για να εξασφαλίσει σε κάθε παιδί τη ζωή που αξίζει και δικαιούται να ζήσει.

Οι σημαντικότερες δράσεις είναι:

● τα Σπίτια στα οποία μεγαλώνουν παιδιά, διαφόρων ηλικιών, που έχουν υποστεί κακοποίηση και έχουν απομακρυνθεί από το περιβάλλον τους,

● η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 που καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, δωρεάν και ανώνυμα δέχεται αναφορές για περιστατικά κακοποίησης / παραμέλησης

● η δράση της επιτόπιας παρέμβασης για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση παιδιού που διατρέχει άμεσο κίνδυνο στο σημείο που βρίσκεται

● το «Σπίτι του Παιδιού» που αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα κέντρο παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Παιδιά που έχουν υποστεί βία.

● Kαθημερινή παρουσία ψυχολόγων στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπου πραγματοποιούνται διαδραστικές παρεμβάσεις στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς/κηδεμόνες.

● η Ακαδημία Smile Academy η οποία πέραν της εξ αποστάσεως διδασκαλία από εθελοντές δασκάλους παρέχει ψυχολογική υποστήριξη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.

● Υποστήριξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των παιδιών τους, που ξεκίνησε αρχές του 2020, με αφορμή την πανδημία και την έξαρση του φαινομένου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», συνεχίζει να σχεδιάζει και να υλοποιεί νέες δράσεις και υπηρεσίες, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα, ο Οργανισμός συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης και συμμετέχει ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στη Ευρώπη και διεθνώς, ως ενεργό μέλος των:

● Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (ICMEC – International Centre for Missing and Exploited Children) της

● Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN – International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect),

● Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και υπό Σεξουαλική Εκμετάλλευση Παιδιά (MCE – Missing Children Europe (MCE)