Γάμοι αναβλήθηκαν, κοκτέιλ πάρτι ακυρώθηκαν και επιχειρηματικές εκδηλώσεις έγιναν με βιντεοκλήσεις. Με τις κοινωνικές εκδηλώσεις να έχουν μειωθεί δραστικά λόγω της πανδημίας του κοροναϊού, ο κόσμος αγοράζει πολύ λιγότερα παπούτσια.

Αυτό έχει επηρεάσει σοβαρά τη βιομηχανία υποδημάτων της Πορτογαλίας, καθώς ειδικεύεται σε ακριβά, δερμάτινα παπούτσια –που κυρίως προορίζονται για μεγάλα γεγονότα και επίσημες επιχειρηματικές εκδηλώσεις– και τα περισσότερα εξ αυτών εξάγονται.

«Δεν υπάρχουν πια νυχτερινά κέντρα και ζευγάρια που να βγαίνουν έξω… όλα αυτά σημαίνουν μειώσεις σε ορισμένα προϊόντα», δήλωσε ο Ζοάο Μάια, γενικός διευθυντής της ένωσης υποδηματοποιών της Πορτογαλίας APICCAPS.

Κάποιες εταιρίες προσαρμόστηκαν κατασκευάζοντας πιο άνετα παπούτσια, που μπορούν να φορεθούν στο σπίτι ή στο σούπερ μάρκετ. Ορισμένες πρόσθεσαν μάσκες και άλλα είδη προστασίας στις γραμμές παραγωγής τους.

«Preferences are changing and that will have major repercussions on our business.»

