Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε σήμερα ότι η Αμερική «επέστρεψε» στην παγκόσμια σκηνή και δήλωσε «βέβαιος» για την ικανότητά του να αποκαταστήσει τον διεθνή «σεβασμό» στη χώρα του, σημειώνοντας πως τίποτε δεν πρόκειται να σταματήσει την μετάβαση εξουσίας στις ΗΠΑ μετά την εκλογική του νίκη.

Ο Μπάιντεν επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο προπύργιο του στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ ότι συνομίλησε με έξι παγκόσμιους ηγέτες. «Τους είπα ότι η Αμερική επέστρεψε, η Αμερική δεν είναι μόνη της πλέον».

Η αντίδρασή τους ήταν πολύ «ενθουσιώδης (…), οπότε έχω εμπιστοσύνη ότι θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε τον σεβασμό που απολάμβανε πριν η Αμερική» σημείωσε.

Παράλληλα είπε πως η μετάβαση εξουσίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, παρά την άρνηση του νυν προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, αναφέροντας πως ελπίζει να προτείνει ονόματα υποψηφίων για κάποια υπουργεία έως την Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving), στις 26 Νοεμβρίου.

Χαρακτήρισε «ντροπή» το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν παραδέχεται την ήττα του.

President-elect Joe Biden says “it’s an embarrassment” that

President Donald Trump is yet to concede and “it will not help his legacy”

Latest: https://t.co/1rHjx5xCxM pic.twitter.com/Itz1rXlfmk

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 10, 2020