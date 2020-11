Από τις φορές που η αντιπαλότητα πηγαίνει… βόλτα και το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα. Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι ο Μάρκους Ράσφορντ αποτελεί κάτι παραπάνω από έναν απλό ποδοσφαιριστή.

Αυτό απέδειξαν για ακόμα μία φορά οι οπαδοί της Έβερτον, της σημερινής (7/11) αντιπάλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι φίλοι των «Ζαχαρωτών», λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης ετοίμασαν ένα μήνυμα για να τιμήσουν τον Άγγλο επιθετικό για τις δράσεις του τα τελευταία χρόνια, το οποίο έδειξαν οι οθόνες πριν τη σέντρα.

«Σε ευχαριστούμε που υπερασπίζεσαι τα παιδιά μας, που χρειάζονταν μια φωνή, εδώ στο Μέρσεϊσαϊντ και σε όλη τη χώρα. Από το Forum των οπαδών της Έβερτον. Το Έβερτον πάντα θυμάται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε το παρακάτω:

A message to @MarcusRashford from all Evertonians via @EFC_FansForum… 💙 pic.twitter.com/qq7Ix88a1T

— Everton (@Everton) November 7, 2020