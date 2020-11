Ο Drake με το «Laugh Now Cry Later» κατέρριψε ρεκόρ.

Το τραγούδι του Καναδού ράπερ πρώτα έφθασε στο νούμερο 2 στο chart του Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs και στη συνέχεια έφθασε στο No. 1.

Το «Laugh Now Cry Later» είναι τώρα το 21ο τραγούδι του Drake που φθάνει στην κορυφή, στο No. 1, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχαν έως τώρα η Αρίθα Φράνκλιν και ο Στίβι Γουόντερ.

.@Drake now holds the most No. 1s ever on the Hot R&B/Hip-Hop Songs chart, breaking out of his tie with Aretha Franklin & Stevie Wonder https://t.co/DP6Gchxfl3

— billboard (@billboard) November 3, 2020