Η καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει «άμεση» επανακαταμέτρηση ψήφων στην πολιτεία του Ουισκόνσιν.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της καμπάνιας του προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Στέπιεν:

«Παρά τις γελοίες προβλέψεις των δημοσκοπήσεων που χρησιμοποιήθηκαν για να μην πάει ο κόσμος να ψηφίσει, δίνεται μάχη στο Ουισκόνσιν όπως περιμέναμε ότι θα γίνει. Υπήρξαν αναφορές για παρατυπίες σε αρκετές κομητείες του Ουισκόνσιν, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ζητήσει επανακαταμέτρηση των ψήφων και θα το κάνει άμεσα».

Σύμφωνα με τα όσα είχε μεταδώσει νωρίτερα το NBC, η καταμέτρηση των ψήφων ολοκληρώθηκε στο Ουισκόνσιν και ανέδειξε νικητή τον Τζο Μπάιντεν με 20.697 ψήφους διαφορά.

Καθώς η διαφορά των δύο αντιπάλων στην πολιτεία είναι μικρότερη του 1%, ο Τραμπ έχει δικαίωμα να ζητήσει επανακαταμέτρηση.

Η επανακαταμέτρηση αυτή δεν θα είναι τόσο εύκολη υπόθεση όσο περιμένει το επιτελείο του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον νόμο της πολιτείας του Ουισκόνσιν, επανακαταμέτρηση μπορεί να γίνει μόνο δέκα μέρες αφού έχουν μετρηθεί και συγκεντρωθεί όλες οι ψήφοι.

Όπως σημειώνουν Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, αυτό σημαίνει ότι η επανακαταμέτρηση θα γίνει τον Δεκέμβριο, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα μετά τις εκλογές.

BREAKING: Trump campaign manager Bill Stepien says they will immediately request a Wisconsin recount.

This cannot happen until 10 days after votes have been officially canvassed. This will play in to December.

— Rachel Hopmayer (@rachelhopmayer) November 4, 2020