Την κρίσιμη πολιτεία του Ουισκόνσιν πήρε ο Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τις επίσημες Αρχές, καταμετρήθηκαν όλες οι ψήφοι στο Ουισκόνσιν και ο υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών κέρδισε με 20.697 ψήφους.

Wisconsin election official says all votes counted; Biden in the lead — NBC News has not made a call yethttps://t.co/lCo59H5yFS

— CNBC Now (@CNBCnow) November 4, 2020