Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης στην Ουτρέχτη και συγκεκριμένα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε στο Twitter η τοπική αστυνομία, η κυκλοφορία των τρένων διεκόπη και ο σιδηροδρομικός σταθμός της ολλανδικής πόλης εκκενώθηκε, καθώς οι αξιωματικοί αναζητούσαν ύποπτο άτομο σε συρμό.

#Update: All police forces in #Utrecht are ordered to conduct a manhunt of the suspect who is still on the run with a suspected fire-arm on him, and after shouting "Allah Akbar" and other vile death threats towards people.

#Utrecht pic.twitter.com/cxpd66ubka

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 3, 2020