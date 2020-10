Πληθώρα αντιδράσεων προκάλεσε η επιλογή της Κιμ Καρντάσιαν να διοργανώσει πάρτι για τα 40α της γενέθλια σε ιδιωτικό νησί εν μέσω πανδημίας.

Η σταρ των ριάλιτι και των social media μάλιστα εξήγησε την κίνησή της αυτή ως – λίγο πολύ – ένα διάλειμμα από τον κοροναϊό και μια επιστροφή στην κανονικότητα.

Επιστροφή στο φυσιολογικό… σε ιδιωτικό νησί

Αυτό που προκάλεσε την οργή πολλών ήταν το πώς δικαιολόγησε η Κιμ την κίνησή της αυτή.

«Μετά από δύο εβδομάδες πολλαπλών εξετάσεων υγείας και ζητώντας από όλους να μπουν καραντίνα, έκανα έκπληξη στον κύκλο μου με ένα ταξίδι σε ένα ιδιωτικό νησί όπου θα μπορούσαμε να προσποιηθούμε ότι τα πράγματα ήταν φυσιολογικά μόνο για μια σύντομη στιγμή», έγραψε η influencer στο Twitter της.

Από ό,τι φαίνεται, για την Καρντάσιαν και τον κύκλο της, το «φυσιολογικό» και η «κανονικότητα» είναι ένας Covid-free ιδιωτικός παράδεισος όπου μπορούν να διασκεδάσουν χωρίς αποστάσεις και μάσκες και να σκορπίσουν τα πλούτη τους χωρίς τον φόβο της πανδημίας, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο αναγκάζονται να μένουν κλεισμένοι σπίτι τους ή στο νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερα δεν έχουν την πολυτέλεια ούτε για τα απολύτως απαραίτητα.

Βέβαια, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες από την εκδήλωση, η Κιμ Καρντάσιαν μάλλον κατάλαβε ότι γινόταν ολίγον… προκλητική και προσπάθησε να προλάβει τις οργισμένες αντιδράσεις, λέγοντας: «Καταλαβαίνω ότι για τον περισσότερο κόσμο, κάτι τέτοιο είναι εκτός πραγματικότητα, γι΄αυτό σε τέτοιες στιγμές αισθάνομαι ταπεινότητα για το πόσο προνομιούχα είναι η ζωή μου».

Έγραψε ακόμη: «40 και νιώθω τόσο ταπεινή και ευλογημένη. Δεν παίρνω ούτε μια μέρα ως δεδομένη, Ειδικά σε αυτούς τους καιρούς κατά τους οποίους όλοι θυμόμαστε τα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία».

Κατακραυγή στα social media

Πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν πως η Κιμ καυχιέται για το πάρτι. «Ωραία, ενώ άνθρωποι λένε αντίο στους αγαπημένους τους μέσω τηλεφώνου καθώς πεθαίνουν μόνοι τους σε νοσοκομείο, η Καρντάσιαν κάνει πάρτι και το διαφημίζει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης… ενώ ο κόσμος υποφέρει. Τόσο ταπεινό», αναφέρει ενδεικτικά ένα σχόλιο.

Ένας άλλος χρήστης αναφέρει πως η Καρντάσιαν θα μπορούσε να κάνει ότι θέλει, αλλά πως είναι πρόκληση να το επιδεικνύει και πως έθεσε σε κίνδυνο τόσο τους καλεσμένους και τους εργαζόμενους στο πάρτι, αλλά και τους ντόπιους στο νησί μη τηρώντας το μέτρο της κοινωνικής απόστασης.

Γέννησε και meme

Ωστόσο, η Κιμ Καρντάσιαν δεν προκάλεσε μόνο οργή, αλλά γέννησε και πολλά memes.

Η εκτός πραγματικότητας φράση της περί «επιστροφής στο φυσιολογικό σε ένα ιδιωτικό νησί» απομονώθηκε και μπήκε ως λεζάντα σε φωτογραφίες, οι οποίες παραπέμπουν σε αστεία, αλλά και φρικτά σκηνικά.

