Ο εκλεκτός της Άγκυρας είναι ο νέος κατοχικός ηγέτης. Ο εκλεκτός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ επικράτησε του Μουσταφά Ακιντζί στον δεύτερο γύρο των παράνομων εκλογών των κατεχομένων.

Ο Τατάρ έλαβε ποσοστό 51.74% ενώ ο Ακιντζί έλαβε 48.26%.

Σε σύνολο 738 καλπών ο Τατάρ είναι ο νέος κατοχικός ηγέτης.

Turkey congratulates Tatar for the presidential elections victory in the Republic of Northern Cyprus

