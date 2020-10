Πιο σοβαρός απ’ ότι αναμενόταν είναι ο τραυματισμός του Μάλκολμ Ντιλέινι στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης (16/10).

Ο πρώην άσος της Μπαρτσελόνα, στην προσπάθεια του να σουτάρει ένα τρίποντο προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ και αμέσως τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως έχει υποστεί σοβαρό διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός παρκέ για τουλάχιστον 20 μέρες.

Όπως είναι λογικό θα χάσει σίγουρα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας απέναντι σε Ζενίτ (22/10), Άλμπα Βερολίνου (29/10) και Βαλένθια (06/11).

Malcolm Delaney will miss at least 20 days of action due to a sprain of left ankle, Olimpia Milano says

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 17, 2020