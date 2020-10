Σε σοβαρό σφάλμα υπέπεσε το τουρκικό ΥΠΕΞ, το οποίο σε non paper που δημοσιοποίησε και μέσω του οποίου προσπαθούσε να ρίξει τις ευθύνες για την κλιμάκωση της έντασης σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο στην Αθήνα χρησιμοποίησε χάρτη με τις ελληνικές θέσεις. Την γκάφα εντόπισε τουρκική εφημερίδα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το sigmalive.com, ρεπορτάζ στην εφημερίδα «Σοζτζού» με τίτλο «Λάθος με χάρτη από το υπουργείο Εξωτερικών» αναφέρει ότι στο non paper που κοινοποίησε στις 13/10, μέσω ανάρτησης στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, χρησιμοποιήθηκε κατά λάθος χάρτης της αρμόδιας υπηρεσίας του Π/Ν της Ελλάδας.

Στο εν λόγω non paper, εξηγούνται τα «βήματα κλιμάκωσης της έντασης που πραγματοποιεί η Αθήνα».

Υπενθυμίζεται ότι σε αρχείο έξι σελίδων με τίτλο: «Τα βήματα κλιμάκωσης της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος από τις 12 Σεπτεμβρίου» και σχετικές φωτογραφίες, η Τουρκία δίνει τη δική της εξήγηση για τους λόγους κλιμάκωσης, επιχειρώντας να «δικαιολογήσει» τη νέα έξοδο του σεισμογραφικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis.

Mάλιστα, στον λογαριασμό του στο Τwitter, το ΥΠΕΞ της Τουρκίας έχει επισυνάψει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (European External Action Service), τον Ζοζέπ Μπορέλ, τον Σαρλ Μισέλ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στο έγγραφο, η Άγκυρα μεταξύ άλλων επικαλείται:

1.Τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ελλάδας – ΗΠΑ μεταξύ 14 και 18 Σεπτεμβρίου στη Θράκη όπου ζει η «τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα».

2. Τη NAVTEX που εξέδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα για στρατιωτικές ασκήσεις στη Χίο «η οποία τελεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης» και στις ανάλογες ασκήσεις στη Λήμνο που «επίσης τελεί υπό το ίδιο καθεστώς».

3. Το τουρκικό ΥΠΕΞ εγκαλεί ακόμη την Ελλάδα για εναέριες ασκήσεις σε Χίο, Κω και Ρόδο και στην εκδοθείσα NOTAM μεταξύ 27ης και 2ας Οκτωβρίου που «επίσης επηρέασε την ελευθερία της αεροπλοΐας».

4. Η Άγκυρα διαμαρτύρεται επίσης για τις χρονικά παρατεταμένες και γεωγραφικά εκτεταμένες NAVTEX που εκδίδει η Ελλάδα στο Αιγαίο, παραθέτοντας «παραδείγματα».

5. Επίσης το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι πέραν των παραβιάσεων των «αποστρατιωτικοποιημένων» ζωνών, η Ελλάδα παραβιάζει και το διμερές moratorium του 1988 ορίζοντας δύο ξεχωριστές ασκήσεις για την 29η Οκτωβρίου που είναι η Εθνική Εορτή της Τουρκίας, κάτι που προκάλεσε όπως αναφέρουν την αντίστοιχη απάντηση της Αγκυρας για την 28η Οκτωβρίου.

6. Τέλος, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα και για την πρόσφατη NOTAM μεταξύ 13 και 18 Οκτωβρίου επειδή καλύπτει την περιοχή δραστηριοτήτων του Oruc Reis, ενώ διαμαρτύρεται και για τις πληροφορίες που θέλουν την Ελλάδα να προμηθεύεται UAV από το Ισραήλ για χρήση στην περιοχή.

Escalatory Steps of Greece in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea since 12 September 2020.@StateDept @eu_eeas @JosepBorrellF@eucopresident@eucouncilhttps://t.co/qdbWwPjMfG

— Turkish MFA (@MFATurkey) October 13, 2020