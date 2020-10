Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο χαρακτήρισε σήμερα «προκλητικό» το άνοιγμα των Βαρωσίων ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για την κίνηση αυτή του ψευδοκράτους, σημειώνοντας πως αυτή είναι ασύμβατη με τις προσπάθειες διεξαγωγής συνομιλιών για διευθέτηση, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Μόργκαν Ορτέιγκους.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Πομπέο και ο υπουργός Εξωτερικών (Νίκος) Χριστοδουλίδης συζήτησαν τις ενέργειες της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’ για να ανοίξει εκ νέου ένα μέρος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων», υπογράμμισε η Ορτέιγκους.

«Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξέφρασε βαθιά ανησυχία και σημείωσε ότι μια τέτοια κίνηση είναι προκλητική και ασύμφωνη με τις αποφάσεις 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και δεν ευνοεί την επιστροφή στις συνομιλίες για διευθέτηση», συνέχισε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι συζήτησε με τον αμερικανό αξιωματούχο τις τελευταίες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, τις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσογειο, καθώς και τα επόμενα βήματα στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ.

☎️ FM @Christodulides discussed latest provocative action by #Turkey in relation to fenced area of #Varosha & #Ankara's continuing illegal activities in #EastMed in conversation with #US @SecPompeo. Also talked about next steps in further strengthening bilateral cooperation

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) October 16, 2020