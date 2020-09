Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 14 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το αμερικανικά ΜΜΕ το συμβάν έλαβε χώρα σε γειτονιά του Ρότσεστερ, όπου άγνωστος άνοιξε πυρ κατά νεαρών ατόμων που έκαναν πάρτι σε αυλή σπιτιού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο εν λόγω πάρτι υπήρχαν περίπου 100 άτομα.

Όπως αναφέρει το ABC Νews, τα θύματα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 18-22 ετών. Όσον αφορά τους τραυματίες, κανενός η ζωή δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σημειώνεται πως η αστυνομία του Ρότσεστερ εξετάζει προς το παρόν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο το περιστατικό δεν μοιάζει να έχει τα χαρακτηριστικά τρομοκρατικού χτυπήματος.

Mass shooting in Rochester, New York. Massive police presence, multiple people killed and possibly 10+ shot at multiple locations. pic.twitter.com/ortdKdCV5C

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸😈🇺🇸 (@zerosum24) September 19, 2020