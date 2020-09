Τη χώρα αναμένεται να σαρώσει η κακοκαιρία «Ιανός» που αναμένεται να χτυπήσει από το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο κρατικός μηχανισμός εν όψει της κακοκαιρίας βρίσκεται σε συναγερμό καθώς οι προβλέψεις των μετεωρολόγων είναι δυσοίωνες, αφού -εφόσον επιβεβαιωθούν τα μοντέλα-, δεν αποκλείεται τοπικά να δούμε ακόμα και 200 τόνους βροχής ανά στρέμμα!

Το εν λόγω σπάνιο και πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο έχει όλα τα χαρακτηριστικά του κυκλώνα, θα φέρει θυελλώδεις ανέμους με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο ακόμα και για 11 μποφόρ, τα οποία θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρές καταιγίδες.

O κόκκινος χρωματικός δείκτης στο έκτακτο της ΕΜΥ συνοδεύεται από την εξής προειδοποίηση:

«ΠΑΡΤΕ προληπτικά ΜΕΤΡΑ, να είστε σε επαγρύπνηση και να ενεργείτε σύμφωνα με τις συμβουλές των αρμόδιων αρχών. Ενημερωθείτε από τα δελτία καιρού και περιμένετε σημαντικές επιπτώσεις στις καθημερινές σας δραστηριότητες.»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, κατά τη διάρκεια του περάσματος του «Ιανού», που θα διαρκέσει έως την Κυριακή, θα έχουμε βροχές, κατά τόπους πολύ ισχυρές καταιγίδες χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Η «εισβολή» του «Ιανού» στη χώρα μας θα γίνει αύριο, Πέμπτη, όπου στις περιοχές των Επτανήσων και της Δυτικής Ηπειρωτικής χώρας θα έχουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις. «Μην μας φανεί περίεργο να δούμε και βάρκες να ανεβαίνουν στη στεριά, μη μας φανεί περίεργο να δούμε δέντρα να ξεριζώνονται και φεύγουν πολλά μέτρα μακριά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιάνος θέλοντας να δώσει ένα παράδειγμα για το πόσο σφοδρή αναμένεται η κακοκαιρία.

Μάλιστα, ούτε η Αττική θα… σωθεί από τον «Ιανό», αφού σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου για περίπου 30 ώρες θα έχουμε «βίαια» φαινόμενα να χτυπούν την Αττική, με βροχές, μπόρες και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Τέλος, ο μετεωρολόγος του MEGA έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για κάποιες περιοχές της χώρας, όπως Κεφαλλονιά, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Ιθάκη, καθώς και τα Δυτικά της Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και τα παραλιακά τμήματα της Ηλείας, της Μεσσηνίας και την Αχαΐας, όπου σύμφωνα με τα λεγόμενά του θα βιώσουν κάτι που σπανίως βιώνουμε από αύριο το βράδυ έως το ξημέρωμα της Παρασκευής.

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν. Από τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Πελοπόννησο. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά και τη νύχτα προς Παρασκευή θα επηρεάσουν ολόκληρη τη Νότια Ελλάδα, την Εύβοια καθώς και τα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 32, στην Ήπειρο από 17 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 32, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 31 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 28, και στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, σύμφωνα με την υπηρεσία meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά το απόγευμα στα νότια πελάγη θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς και προοδευτικά θα ενισχυθούν. Στο Βόρειο Ιόνιο θα επικρατούν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στο Νότιο Ιόνιο νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 8 μποφόρ και περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα προς Παρασκευή.

Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, οι ταχύτητες των ανέμων αγγίζουν την κλίμακα του τυφώνα που έχουμε στην Αμερική, την κλίμακα 1.

Πρόκειται για ταχύτητες ανέμου που δεν είναι διαχειρίσιμες.

Αυτός βέβαια είναι και ο λόγος που τόσο η Πολιτική Προστασία, όσο και οι μετεωρολόγοι συνιστούν τεράστια προσοχή τις επόμενες μέρες.

#TropicalStormCassilda Advisory 4A

Max Winds: 50mph

Strength: TS

MSLP: 1000mb#Cassilda a little stronger, expected to become a #medicane by Friday… pic.twitter.com/sJsCu8mQ69

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) September 16, 2020