«Σφοδρή» κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους αναμένεται να φέρει ο «Ιανός», ο οποίος από αύριο θα σαρώσει τη χώρα μας.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της κατάστασης είναι η έκτακτη ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος έκανε λόγο για σπάνιο, ακραίο καιρικό φαινόμενο

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η κακοκαιρία αναμένεται να εκδηλωθεί με ιδιαίτερη ένταση στο Ιόνιο (και τη Ζάκυνθο, ειδικότερα), την Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην Ηλεία και την Αργολίδα- Κορινθία.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, ενδέχεται να προκληθούν αιφνίδιες πλημμύρες και περιστατικά πρόσκρουσης αντικειμένων, πρόωρες διακοπές ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης. Απηύθυνε σύσταση στους πολίτες των περιοχών που θα βρεθούν στο επίκεντρο του μεσογειακού κυκλώνα να είναι σε απόλυτη επιφυλακή.

Επιπλέον, το βαθύ βαρομετρικό χαμηλό θα πλήξει τη χώρα και οι επιπτώσεις θα είναι παρεμφερείς με εκείνες μίας πολύ ισχυρής κακοκαιρίας με μεγαλύτερη ένταση, έκταση και διάρκεια.

Στο παρακάτω βίντεο παρουσιάζεται ο στροβιλισμός του Ιανού στην Κεντρική Μεσόγειο έως το απόγευμα της Τετάρτης 16/09, όπως καταγράφηκε από τον Ευρωπαϊκό μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-11.

Η επεξεργασία και οπτικοποίηση των δορυφορικών δεδομένων έγινε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr. Στο ίδιο βίντεο με κίτρινα x φαίνονται και οι κεραυνοί που κατέγραψε το σύστημα ΖΕΥΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Την Πέμπτη, από το απόγευμα θα επηρεαστεί το Νότιο Ιόνιο και η Πελοπόννησος κυρίως στα δυτικά τμήματα.

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα χτυπήσουν στο Νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια. Από το απόγευμα και στα δυτικά τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν. Από το βράδυ θα επηρεαστούν οι Δυτικές Κυκλάδες. Μάλιστα, στην Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά.

Το Σάββατο, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και ίσως την Κρήτη. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, καθώς και με διαθέσιμα προγνωστικά μοντέλα άλλων φορέων, η ατμοσφαιρική διαταραχή στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου (βλ. δορυφορική εικόνα) αναμένεται βαθμιαία να ενισχυθεί σημαντικά.

Απευθύνοντας τις απαραίτητες συστάσεις προς τους πολίτες, ο κ. Χαρδαλιάς κάλεσε «όσους βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χειμάρρους, ακτές, όσους μένουν σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να μην παραμείνουν στο σπίτι τους αλλά σε κάποιο φιλικό ή συγγενικό σπίτι».

Παράλληλα, τους κάλεσε να αποφύγουν να μείνουν σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους, καθώς και να αποφύγουν κάθε περιττή μετακίνηση και να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα.

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα επίπεδα σπιτιού σε περίπτωση χειμάρρων» τόνισε και πρόσθεσε ότι σε περίπτωση σχηματισμού χειμάρρων κανείς και με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να τους διασχίσει.

#TropicalStormCassilda Advisory 4A

Max Winds: 50mph

Strength: TS

MSLP: 1000mb#Cassilda a little stronger, expected to become a #medicane by Friday… pic.twitter.com/sJsCu8mQ69

— Joint Cyclone Center (@JointCyclone) September 16, 2020