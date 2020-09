Μια μεγάλη έκπληξη επιφύλαξε στους θαυμαστές της η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα, η οποία αποκάλυψε μέσω social media πως το μυστικό πρότζεκτ στο οποίο δούλευε από την αρχή της καραντίνας, ήταν μια ταινία με θέμα τη ζωή της.

«Η ταινία θα δείχνει τον αγώνα μου να επιβιώσω στην ανδροκρατούμενη μουσική σκηνή, θα δείχνει την πορεία μου, θα είναι οι χαρές, οι λύπες, η τρέλα, η παράνοια, τα καλά, τα κακά και τα άσχημα -το making of μιας superstar», δήλωσε η Μαντόνα μιλώντας για την ταινία η οποία βρίσκεται στα σκαριά.

A post shared by Madonna (@madonna) on Sep 11, 2020 at 4:46pm PDT

View this post on Instagram

«Μιλάμε για τον Άντι Γουόρχολ, τον Κιθ Χέρινγκ, τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά, για το νεοϋορκέζικο περιβάλλον στο Lower East Side της δεκαετίας του ’80 που ανέθρεψε καλλιτέχνες. Εκεί μεγάλωσα κι ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου και οι χειρότερες στιγμές της ζωής μου. Ελπίζω να καταφέρω να εκφράσω σωστά πόσο αξέχαστη περίοδος ήταν εκείνη για την τέχνη στην Νέα Υόρκη», είπε η Μαντόνα για το πρότζεκτ της.

Madonna: Is this a movie or a series? If it was a series we could tell everything

Diablo: Well, this is a movie

Madonna: Well why does it have to be a movie?

Diablo: because that’s what I was brought here to do…… pic.twitter.com/grINSkX4YR

— coleman (@colemanjspilde) September 11, 2020