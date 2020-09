Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες μια σοκαριστική φωτογραφία από την Ιταλία. Σε αυτή διακρίνονται μαθητές δημοτικού να στέκονται στα γόνατά τους και να χρησιμοποιούν καρέκλες ως… θρανία για να γράψουν.

Η φωτογραφία την οποία ανήρτησε στο Twitter ο περιφερειάρχης της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα τη Γένοβα, έχει γίνει viral.

Στο σχόλιό του βάλλει κατά της υπουργού Παιδείας της Ιταλίας, την οποία ρωτά πού είναι τα νέα θρανία τα οποία υποσχέθηκε. «Τα παιδιά, οι δάσκαλοι και οι οικογένειές μας δεν αξίζουν αυτή την κατάσταση, ειδικά μετά τις θυσίες που έγιναν αυτούς τους μήνες».

«Το θεωρώ απαράδεκτο και έχω στείλει ήδη μια επιστολή στη διοίκηση του σχολείου για άμεση παρέμβαση. Μια εικόνα όπως αυτή δεν χαρακτηρίζει μια πολιτισμένη χώρα όπως η Ιταλία» προσθέτει.

Αυτή ήταν η πρώτη ημέρα του σχολείου για ορισμένα τμήματα των δημοτικών στη Γένοβα που δεν έχουν λάβει ακόμη τα μονόκλινα θρανία που έχουν σχεδιαστεί για το σχολείο.

Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese, che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici purtroppo! pic.twitter.com/nLe6d5NYvb

— Giovanni Toti (@GiovanniToti) September 14, 2020