Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα εδώ και λίγες ώρες είναι ο Γιαν Εμβιλά.

Ο 30χρονος… μαέστρος του κέντρου αποχώρησε από την Σεντ Ετιέν και υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους «ερυθρόλευκους».

Η γαλλική ομάδα θέλησε να τον αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο. Μέσω μιας ανάρτησης στο Twitter, οι Γάλλοι τον ευχαρίστησαν για όσα προσέφερε στην Σεντ Ετιέν και του ευχήθηκαν καλή τύχη με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Να σημειωθεί ότι ο Εμβιλά μέτρησε 33 συμμετοχές με τον γαλλικό σύλλογο σε όλες τις διοργανώσεις την περσινή σεζόν.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

✍️ Yann #MVila 👉 @olympiacosfc

Thanxs for everything and good luck, Maestro ! 💚 pic.twitter.com/h6uXZ0aoBi

— ASSE English 🇺🇸🇬🇧 (@ASSE_english) September 14, 2020