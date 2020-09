Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στο κέντρο του Βερολίνου για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που ζουν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Μόριας στη Λέσβο.

Οι διαδηλωτές ζητούν την εκκένωση του καταυλισμού έπειτα και από τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα του ΚΥΤ.

Thousands of protesters gather in Berlin, Germany, to demand the German government take in refugees that have been displaced by the fire that devastated Moria, Greece's largest refugee camp pic.twitter.com/fkge1kKb7J

