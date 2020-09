Μηνύματα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο και καταδίκης της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο στέλνει το προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με σειρά αναρτήσεων-δηλώσεων στον επίσημο λογαριασμό στο twitter του ΕΛΚ κατήγγειλε την «επεκτατική πολιτική της Τουρκίας», θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της επανατοποθέτησης των ευρωτουρκικών σχέσεων προκειμένου η ΕΕ να μην είναι «όμηρος» -όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- της Τουρκίας.

Στο πλαίσιο της έκφρασης αλληλεγγύης στα δύο κράτη-μέλη της ΕΕ το ΕΛΚ τονίζει ότι «στεκόμαστε σταθερά με την Ελλάδα και την Κύπρο στην υπεράσπιση των συνόρων και των χωρικών υδάτων τους».

Παράλληλα καταγγέλλεται η εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία με την παράλληλη επισήμανση ότι είναι «είναι ανεπίτρεπτο για την Ευρώπη να υποχωρεί κάθε φορά που ο Ερντογάν απειλεί να ανοίξει τα σύνορα της Τουρκίας και να παραβιάσει τις μεταναστευτικές μας συμφωνίες. Πρέπει να αλλάξουμε το παιχνίδι. Δεν θα εκβιαστούμε!»

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι ενόψει και της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, το ΕΛΚ τάσσεται υπέρ της επιβολής σκληρών οικονομικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας τονίζοντας ότι «εάν οι προκλήσεις συνεχιστούν, ο Ερντογάν πρέπει να χτυπηθεί εκεί που πονάει περισσότερο – στο πορτοφόλι του».

Ένθερμο μήνυμα υποστήριξης στην κυβέρνηση και την Ελλάδα έστειλε και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ Μάνφερντ Βέμπερ κατά τη συνομιλία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ τόνισε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΚ «υποστηρίζει πλήρως το έργο της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία των συνόρων της Ευρώπης και για την αντιμετώπιση της τουρκικής στρατιωτικής επιθετικότητας στη θάλασσα. Δεν θα εκβιαστούμε».

Very good to talk to @kmitsotakis on critical developments in the #Eastmed today. The @EPPGroup fully supports the work of the Greek government to protect Europe’s external border and to stand up against Turkish military agression at sea. We will not be blackmailed. pic.twitter.com/tZj6QMVPmN

— Manfred Weber (@ManfredWeber) September 8, 2020