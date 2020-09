Ο Ρόναλντ Κούμαν μπορεί να ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα πριν από λίγες εβδομάδες, όμως τα θέλω του δε βρίσκουν σύμφωνη την ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο ολλανδός τεχνικός έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θέλει τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ για τη μεσαία γραμμή του συλλόγου, όμως ο ισπανικός σύλλογος έχει διαφορετική άποψη.

Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» προτιμά να κάνει δικό της τον Τιάγκο της Μπάγερν Μονάχου, και μάλιστα προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον έμπειρο προπονητή.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους «Βαυαρούς», η ισπανική ομάδα θέλει να κάνει επίσης πρόταση για την απόκτησή του.

Φυσικά, μια τέτοια εξέλιξη θα ακυρώσει τη μεταγραφή του ολλανδού άσου των «Κόκκινων».

Μάλιστα, αυτή η εξέλιξη είναι η πρώτη διαφωνία μεταξύ του Κούμαν και της ομάδας, ωστόσο μένει να φανεί πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι.

