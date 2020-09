Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής… Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις, όπως του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Ρίτσαρντ Τζέφερσον.

Ο Τζέφερσον εξέφρασε την άποψη ότι ο Αντετοκούνμπο μπορεί να γίνει… Πίπεν, δηλαδή ένας εξαιρετικός νούμερο 2. Ασφαλώς, για να συμβεί αυτό, πρέπει να βρεθεί και ο νούμερο 1.

Αυτό επισήμανε ο Τζέφερσον, ο οποίος εκτελεί και χρέη σχολιαστή…

«Ο Γιάννης μπορεί να γίνει ένας Πίπεν… Ορίστε το είπα! Χρειάζεται τον Τζόρνταν του» έγραψε ο Τζέφερσον στο tweet του.

Διαβάστε την ανάρτηση του Τζέφερσον:

Giannis might be a Pippen…. there I said it! He needs his Jordan. pic.twitter.com/L89DG9JjHD

— Richard Jefferson (@Rjeff24) September 3, 2020