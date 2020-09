Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η τελική κατάληξη της υπόθεσης του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός φέρεται να έκανε στροφή 180 μοιρών, καθώς σύμφωνα με τον πατέρα του, ο οποίος διαχειρίζεται την υπόθεση τις τελευταίες ώρες, υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο 33χρονος να παραμείνει εν τέλει στη Βαρκελώνη.

Την ώρα λοιπόν που ο πατέρας του τρέχει από γραφείο, σε γραφείο, ο Λέο πιάστηκε από τις κάμερες των δημοσιογράφων να παίζει τένις με τον Σουάρες, ο οποίος είναι σχεδόν «τελειωμένος» από τους «μπλαουγκράνα».

Πάντως, σύμφωνα με την Mundo Deportivo, το βίντεο είναι τραβηγμένο πριν φτάσει στο σπίτι, ο πατέρας του pulga, Χόρχε Μέσι, με τον οποίο θα καθόντουσαν να αναλύσουν όλα τα δεδομένα, με τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα και όχι μόνο, να περιμένουν με αγωνία την οριστική πλέον απόφαση που θα ανακοινώσει…

Messi and Suarez are playing tennis while we are here killing ourselves over his future. 😂😭 pic.twitter.com/CwxOMvhKOR

