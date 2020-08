Σε πένθος βρίσκεται όλη η κινηματογραφική κοινότητα, καθώς ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν ή αλλιώς Black Panther, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 43 ετών.

Ο Μπόουζμαν ήταν ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός με μεγάλη επίδραση σε πολλά άτομα από όλον τον κόσμο, καθώς είχε και μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό. Ο Λεάντρο Νταμιάο της Καβασάκι θέλησε να αφιερώσει το γκολ που πέτυχε στον Μπόουζμαν, κόντρα στη Σιμιζού, στη νίκη με 5-0, πανηγυρίζοντας με το χαρακτηριστικό «Wakanda Forever».

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πανηγυρισμό αλά Black Panther στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, καθώς μόλις πέρσι ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είχε κάνει την ίδια κίνηση φορώντας και τη μάσκα σου σούπερ ήρωα.

Θυμηθείτε τον πανηγυρισμό του Ομπαμεγιάνγκ:

If @Aubameyang7 scores today I hope he'll go with this black panther celebration to honor Chadwick Boseman, rest on king pic.twitter.com/8ymvFdZ17q

— Kadrex (@abdool_kadeer) August 29, 2020