Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ επιστρέφει το βραβείο Ripple of Hope που της δόθηκε πέρυσι από τον οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι (RFKHR) αφού η πρόεδρος της, κόρη του Κένεντι, επέκρινε τις απόψεις της απέναντι στα τρανς θέματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, το βραβείο το οποίο μάλιστα απευθύνεται σε άτομα που έχουν δείξει «δέσμευση για κοινωνική αλλαγή», απονεμήθηκε στη Ρόουλινγκ τον Δεκέμβριο για τη δουλειά της με τη φιλανθρωπική οργάνωση των παιδιών της, Lumos.

Αφού έλαβε το βραβείο, η Ρόουλινγκ το χαρακτήρισε ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές που μου έδωσαν ποτέ» και είπε «ο Robert Kennedy ενσαρκώνει ό,τι θαυμάζω περισσότερο σε έναν άνθρωπο». Οι προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν τον Μπαράκ Ομπάμα, τον αρχιεπίσκοπο Ντέσμοντ Τούτου και τον Τζο Μπάιντεν.

Αλλά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κέρυ Κένεντι, δικηγόρος και πρόεδρος της RFKHR, δημοσίευσε μια δήλωση που περιγράφει την «απογοήτευσή» της για τα «πολύ ανησυχητικά τρανσφοβικά tweets και δηλώσεις» που έκανε η συγγραφέας του Χάρι Πότερ.

Στις αρχές Ιουνίου, η συγγραφέας έγραψε μια σειρά σχολίων στο Twitter, αναφέροντας τις απόψεις της σχετικά με την ταυτότητα του φύλου, αναφέροντας ότι: «Εάν το φύλο δεν είναι πραγματικό, η ζωντανή πραγματικότητα των γυναικών παγκοσμίως διαγράφεται. Γνωρίζω και αγαπώ τους τρανς ανθρώπους, αλλά η διαγραφή της έννοιας του φύλου καταργεί την ικανότητα πολλών να συζητούν ουσιαστικά για τη ζωή τους».

Αυτά τα σχόλια καταδικάστηκαν από φιλανθρωπικά ΛΟΑΤ ιδρύματα, καθώς και από πολλούς ηθοποιούς που έχουν εργαστεί στο franchise του Χάρι Πότερ.

Στη συνέχεια, η Ρόουλινγκ έγραψε ένα πολύ προσωπικό δοκίμιο αποκαλύπτοντας την εμπειρία της ενδοοικογενειακής κακοποίησης και σεξουαλικής επίθεσης, στην οποία υποστήριξε ότι οι τρανς γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε ορμονική θεραπεία ή χειρουργική μετάβαση δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χώρους του φύλου με το οποίο αυτοπροσδιορίζονται.

