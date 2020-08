Διαδηλώσεις από αρνητές του κοροναϊού πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, το Λονδίνο και η Κοπεγχάγη.

Ειδικά στο Λονδίνο, πάνω από 10.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ, ζητώντας να «μπει ένα τέλος στα κυβερνητικά ψέματα».

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα: χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση «τρομοκράτες που έχουν ανοίξει πόλεμο με τον λαό» και παρομοιάζουν τους περιορισμούς για τον κοροναϊό με… βασανιστήρια.

Ένα από τα επιχειρήματα των διαμαρτυρόμενων είναι ότι ο κοροναϊός είναι ένα ψέμα που διαδόθηκε ως μέρος ενός μυστικού παγκόσμιου σχεδίου του Μπιλ Γκέιτς!

Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση είναι ο Ντέιβιντ Άικ (David Icke), πάλαι πότε συμπαρουσιαστής στην αθλητική τηλεοπτική εκπομπή Grandstand και νυν κεντρικό πρόσωπο των συνωμοσιολόγων. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο Πιρς Κόρμπιν, αδερφός του πρώην ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

— Leona (@iasiam) August 29, 2020