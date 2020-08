Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας για την καταστολή των διαδηλώσεων που ακολούθησαν την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, υπογράμμισε ότι «η ΕΕ δεν δέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκινούν οι εργασίες για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη βία και την παραποίηση των αποτελεσμάτων».

Concluded good and constructive #FAC.

Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.

Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020