Το άκρο ενός αγάλματος 200 ετών έσπασε ένα άνδρας σε μουσείο της Ιταλία, επειδή κάθισε πάνω του για να βγάλει φωτογραφία.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο μουσείο με έργα του Αντόνιο Κανόβα στο Possagno της Ιταλίας όταν ένας τουρίστας από την Αυστρία αποφάσισε να ξαπλώσει πάνω στο έργο τέχνης όπου η Παυλίνα Βοναπάρτη Μποργκέζε, αδελφή του Ναπολέοντα ποζάρει ως Venus Victrix».

Ο τουρίστας έσπασε τρία από τα δάχτυλα του γλυπτού, στο μουσείο στις 31 Ιουλίου, ενώ οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Το όνομα του τουρίστα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

