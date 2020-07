Την αύξηση της έντασης στη Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική σε επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών.

«Σε συνέχεια της συζήτησης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Τουρκία και την περαιτέρω αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, μίλησα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου», αναφέρει ο Ζοζέπ Μπορέλ σε tweet.

Ο κ. Μπορέλ σημειώνει ότι «συμφωνήσαμε για την ανάγκη αποκλιμάκωσης των εντάσεων και να συναντηθούμε πριν από το άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών-Gymnich» προσθέτοντας ότι συμφώνησαν επίσης για συνεργασία «στην εκεχειρία της Λιβύης στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βερολίνου».

Following FAC discussion on Turkey and further rise of tensions in East Med, I spoke with @MevlutCavusoglu. We agreed on need to de-escalate tensions and meet ahead of informal Gymnich Council. We also agreed to work together on cease fire in Libya in framework of Berlin process

