Στην Αλεξανδρούπολη έφτασαν το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ προκειμένου να παραστούν στην επετειακή εκδήλωση συμπλήρωσης ενάμιση αιώνα από την ανάδειξη του λιμένα, μετά και την άφιξη του σιδηρόδρομου (1871).

Η εκδήλωση συμπίπτει με την υποστήριξη της συμμαχικής άσκησης «Atlantic Resolve 2020» καθώς και τις προετοιμασίες για τη χρήση του σιδηρόδρομου για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του.

Delighted to return to #Alexandroupoli. This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city’s strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2020

Από χθες στην Αλεξανδρούπολη βρίσκεται το θηριώδες αμερικανικό μεταγωγικό Endurance Vehicle Carrie το οποίο μετέφερε στην πόλη 2.000 πεζοναύτες, περισσότερα από 1.800 οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα Σινούκ, 25 ελικόπτερα Απάτσι και 50 ελικόπτερα Blach Hawk.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που ξεκίνησαν από το Κεντάκι σταδιακά θα μετακινηθούν στη Ρουμανία όπου θα διεξαχθεί άσκηση του ΝΑΤΟ, στην Γερμανία, στο Στεφανοβίκειο στο Βόλο, στην Λετονία, την Πολωνία και την Τουρκία.

On July 22, discharge of U.S. 🇺🇸 @101CAB‘s remaining helicopters and equipment has been conducted at the Port of Alexandroupolis, Greece 🇬🇷. The 101st Combat Aviation Brigade is deployed for nine months as a Regionally Allocated Force in support of Operation #AtlanticResolve. pic.twitter.com/NOhLNYpnqx — Baltic Security (@balt_security) July 22, 2020