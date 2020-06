Ποινή έως και δέκα χρόνια φυλάκισης θα αντιμετωπίζει όποιος βανδαλίζει από εδώ και στο εξής αγάλματα στις ΗΠΑ σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως έδωσε εντολή στην αστυνομία να συλλαμβάνει όποιον βανδαλίζει αγάλματα ή άλλα ορόσημα της χώρας, ενώ όσοι συλληφθούν κινδυνεύουν μέχρι και με δέκα χρόνια φυλάκισης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Twitter ότι δεν θα ανέχεται πλέον την καταστροφή της ομοσπονδιακής περιουσίας.

«Έχω εξουσιοδοτήσει στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να συλλαμβάνει όποιον βανδαλίζει ή καταστρέφει οποιοδήποτε μνημείο, άγαλμα ή άλλη τέτοια ομοσπονδιακή περιουσία στις ΗΠΑ με ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, σύμφωνα με τον Νόμο Διατήρησης του Μνημείου του Βετεράνου ή άλλους νόμους που μπορεί να είναι σχετικοί, », είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι οι εντολές του θα εφαρμοστούν αμέσως και πως θα υπάρξουν εξαιρέσεις.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020