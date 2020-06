Σε πλήρη κατάπτωση έδειχνε να βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την επιστροφή του από την παταγώδη αποτυχία της προεκλογικής συγκέντρωσης στην Τούλσα της Οκλαχόμα το Σάββατο.

Στο βίντεο τον βλέπουμε να αποβιβάζεται από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One που τον μετέφερε και να κατευθύνεται προς τα ενδότερα του Λευκού Οίκου με την ψυχολογική και σωματική κατάπτωση να αποτυπώνονται τόσο στο πρόσωπο όσο και στο περπάτημά του.

This is how you look after years of lying, cheating, and gaslighting finally catches up to you, and you’re beginning to realize that you’re not the “chosen one.” #WalkofShame https://t.co/OrP4M1qZV6

Αμερικανοί αναλυτές αναφέρουν ότι οι άδειες κερκίδες στη συγκέντρωση της Τούλσα ήταν το τίμημα που πλήρωσε ο αμετροεπής πρόεδρος για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα της δολοφονίας του Φλόιντ καθώς και το ξέσπασμα των βίαιων κινητοποιήσεων που ακολούθησαν.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο «Bloomberg», ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να αποδεχθεί την ανώμαλη προσγείωση που υπέστη καθώς ενώ καυχιόταν ότι θα έχει πάνω από ένα εκατομμύριο υποστηρικτές του στην πρώτη του μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση εν μέσω της πανδημίας σε κλειστό χώρο και τελικά ήταν παρόντες μόνο 6.200 υποστηρικτές του (με στο στάδιο να χωράει 19 χιλιάδες άτομα).

Ο καταρρακωμένος Τραμπ μετά την ομιλία του –στην αποτυχία της οποίας συνέβαλαν και πολλοί έφηβοι χρήστες του Tik Tok– και μάλιστα σε ένα από τα προπύργιά του, έκανε τον γύρο του Διαδικτύου και οι επικριτές του δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «περπάτημα της ντροπής» («walk of shame») ενός προέδρου που έχει διχάσει τη χώρα.

Poor Trump. Never displayed a moment of sadness over 120,000 dead Americans under his inept lack of leadership but is very sad that only 6,200 came out to see him in a red state. #TulsaFlop #WalkofShame pic.twitter.com/j4pRCe0yv9

