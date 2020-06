Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 1917 Ενήλικοι στην αίθουσα Παιδικά δόντια Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς Bloodshot Brahms: The Boy II Κομάντο Σώμα Χριστού Σκοτεινά νερά Μόνοι στο Παρίσι Ευτυχία Μάντεψε ποιος ήρθε για τα γενέθλιά σου Για όλα φταίει το γκαζόν Gemini Man Κατηγορώ...! Τα σαγόνια του καρχαρία Νο 2 Τζότζο Στα μαχαίρια La La Land Οι αταίριαστοι Η Περιφρόνηση Οι μεταφραστές Μητέρα Μνήμες φόνων Οι Μόνος Φύγαμε (μεταγλωττισμένη) Πόνος & δόξα Παράσιτα Ενωμένες πατούσες (μεταγλωττισμένη) Πινόκιο Playmobil: Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Επόμενος σταθμός Η βασίλισσα της καρδιάς Χωρίς οικογένεια (μεταγλωττισμένη) Ραντεβού με τους Μαλάουα Η μπαλάντα του Ρίτσαρντ Τζούελ Αναζητώντας το χρυσάφι του κόσμου Μη με λες κύριο Sonic Η ταινία (μεταγλωττισμένη) Ο δολοφόνος έρχεται κάθε βράδυ Angry Birds: H ταινία 2 (μεταγλωττισμένη) Το κάλεσμα της άγριας φύσης The Gentlemen Το Κυνήγι Ο αόρατος άνθρωπος Η καλοσύνη των ξένων Ο φάρος Το βαμμένο πουλί Αυτοί οι τρελοί τρελοί παραγωγοί Μπάτε σκύλοι αλέστε 2 (μεταγλωττισμένη) The Waiter Το μαγικό χαλί (μεταγλωττισμένη) Αβάνα, η πόλη των κατασκόπων Winona Original Τίτλος 1917 Adults in the Room Babyteeth Ballad for a Pierced Heart Bloodshot Brahms: The Boy II Commando Corpus Christi Dark Waters Deux moi Eftihia Fête de famille Gazon Maudit Gemini Man J'Accuse Jaws 2 Jojo Rabbit Knives Out La La Land Le lion Le mepris Les traducteurs Madeo Memories of Murder Monos Onward (dubbed) Pain and Glory Parasite Pets United (dubbed) Pinocchio Playmobil: The Movie (dubbed) Port Authority Queen of Hearts Remi, Nobody's Boy (dubbed) Rendez-vous chez les Malawas Richard Jewell Seeking the gold of the world Sir Sonic the Hedgehog (dubbed) Stage Fright The Angry Birds Movie 2 (dubbed) The Call of the Wild The Gentlemen The Hun The Invisible Man The Kindness of Strangers The Lighthouse The Painted Bird The Producers The Secret Life of Pets 2 (dubbed) The Waiter Up and Away (dubbed) Wasp Network Winona Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΒΑΡΚΙΖΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ COOL TYMVOS ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΙΓΛΗ ΑΚΤΗ ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΣΙΝΕ ΠΥΛΑΙΑ ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΑΙΓΛΗ 3 ΑΣΤΕΡΙ (πρώην ΙΛΙΟΝ) ΣΙΝΕ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική